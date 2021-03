„Mörder“: Russland ruft US-Botschafter nach Moskau

Russland hat seinen Botschafter in den USA am Mittwoch für Gespräche nach Moskau beordert, nachdem US-Präsident Joe Biden Kreml-Chef Wladimir Putin in einem Interview als „Mörder“ bezeichnet hatte. Anatoli Antonow sei zu Konsultationen nach Moskau geladen worden, um die Zukunft der Beziehungen zu den USA zu analysieren, erklärte das russische Außenministerium. Es gehe um die Frage, wie eine „irreversible Verschlechterung“ der Beziehungen verhindert werden könne.