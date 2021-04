Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag im Burgenland 92,4. In den einzelnen Bezirken ist der Wert derzeit im Bezirk Mattersburg mit 110 am höchsten und in der Freistadt Rust mit einem Wert von 0 am niedrigsten.