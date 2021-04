Forscher entwickeln Sehtest für autonome Autos

Ein Ziel sei ebenfalls eine Art „Zeugenbefragung“ durchzuführen, wenn ein autonomes Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war. Die Sensoren sammeln allerdings enorme Datenmengen. In Zukunft müsse per Gesetz festgelegt werden, welche Daten gespeichert und für Ermittlungen zugänglich gemacht werden müssen, so die Empa.