38 Schafe wegen falscher Fütterung gestorben

Christian Lentsch aus Podersdorf am See im Burgenland ist verzweifelt, aber auch verärgert. Seine Kamerunschafe leben auf einer Weide direkt am Radweg. Weil „Tierfreunde“ sie immer wieder füttern, sind ihm schon 38 Schafe verendet. „Fast alle Jungen, die im Dezember auf die Welt gekommen sind, sind tot“, so der Hobby-Schafzüchter.