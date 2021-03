Lamm verendete nach unerlaubter Fütterung

Die Familie, die das Lamm in Absprache mit einem Tierarzt aufgepäppelt hatte, ist am Boden zerstört. Nicht nur, dass sie ihr geliebtes Tier verloren haben, zu allem Überfluss kommt es nach einem Facebook-Posting zu Kritik. „Es ist so schon schwer genug, aber uns jetzt auch noch vorzuwerfen, wir seien selbst schuld, ist einfach unglaublich und tut zusätzlich weh“, so die Betroffenen.