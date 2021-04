Oscar-Rennen bei Frauen spannender als bei Männern

Unter den Frauen geht es in diesem Jahr im Oscar-Rennen spannender zu als bei den Männern. Carey Mulligan wurde eine Zeit lang als Favoritin gehandelt, aber dann hat Andra Day den Golden Globe gewonnen und Viola Davis wurde mit dem SAG Award geehrt. Frances McDormand darf man sowieso nie unterschätzen und Vanessa Kirby war in ihrer Rolle als Mutter, deren Baby nach der Geburt in ihren Armen stirbt, tatsächlich unfassbar gut. Ihr könnte der Oscar aber wegen der Verfehlungen ihres Co-Stars Shia LaBeouf vorenthalten werden. Welche Frau am 25. April den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewinnt, ist deshalb Stelle pures Rätselraten.