An der A 3 ist schon bald Ruhe

„Die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden erwartet eine deutliche Steigerung der Lebensqualität“, so Andreas Fromm und Alexander Walcher von der Asfinag-Geschäftsführung. Interessantes Detail: Bei der Gestaltung des Lärmschutzes hatte das Architekturbüro die Idee, das Leithagebirge widerzuspiegeln. Erreicht werde dieser Effekt durch Knicke in der Wand und sich daraus ergebende Licht- sowie Farbeffekte, heißt es.