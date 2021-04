Wohin man sieht: Zweiklassenpandemie

Die einen haben Teile ihres Lebens zurück, die anderen schauen traurig. Wiener dürfen nicht ins Burgenland (was sie überleben werden), Burgenländer dürfen dafür in Wiener Krankenhäuser (was viele nicht überleben werden). Vielleicht können die Notarzthubschrauber zumindest Hilfspakete aus dem Designer Outlet Parndorf über der Stadt abwerfen.