Kurz: Start der Impfungen bei Unter-65-Jährigen

Die Ankündigung des Herstellers Biontech/Pfizer, eine Million Dosen seines Corona-Impfstoffs bereits früher ausliefern zu können als geplant, wirkt sich positiv auf den österreichischen Impfplan aus. Denn wie es aus dem Kanzleramt heißt, soll in dieser Woche in drei Bundesländern bereits mit den Impfungen der Unter-65-Jährigen begonnen werden. „Das sind gute Nachrichten, wir schreiten besser voran als erwartet“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).