Vorreihung für freie Künstler „Schlag ins Gesicht“

Autor Ruiss: Debatte Ergebnis der nachrangigen Behandlung von Kultur

Auch Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren verlangte in einer Aussendung „die umgehende Einbeziehung“ von Kunst, Kultur und Publizistik in den Impfplan. Die Philharmoniker hätten allergrößte Bedeutung. „Das haben aber auch viele andere in allen anderen Kunstsparten“, so Ruiss. „Die Gründe, die zurecht von den Philharmonikern in Anspruch genommen werden, gelten auch für alle anderen, nicht nur für einzelne Ereignisse und für eine Einrichtung allein.“