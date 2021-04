Lockdown-Ende: Das große Aufsperren beginnt

Regelmäßige Durchtestung geplant

Modellregion sind, wie berichtet, Neusiedl und Parndorf. Die Vorbereitungen laufen seit Mitte vergangener Woche auf Hochtouren. 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung sollen regelmäßig getestet werden. Die neue Teststraße in Parndorf steht fast 5700 Einwohnern zur Verfügung. In Neusiedl wurde die täglich geöffnete Teststraße in der Veranstaltungshalle errichtet.