Intensivstationen verzeichnen sprunghaften Anstieg

Nach positiven Tendenzen der vergangenen Tage hat sich das Corona-Blatt am Montag wieder ungünstig gewendet: 2117 Neuinfektionen vermeldete der Krisenstab (Stand: 9.30 Uhr) - das sind um 175 mehr als am Montag vor einer Woche. Die meisten neuen Fälle (670) wurden in Wien registriert. Zudem gab es nach jüngsten Rückgängen der Spitalsauslastung am Montag einen sprunghaften Anstieg auf den Intensivstationen: 24 Patienten kamen hinzu, 21 davon allein in Wien. Das Plus auf den Normalstationen beträgt 65. Weitere 24 Menschen starben im Vergleichszeitraum.