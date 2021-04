Zahlen sinken weiter: „Nur“ 69 neue Infektionen

Sieben-Tages-Inzidenz fast unter 200

Die Inzidenzwerte in den Bezirken sind am Sinken. Am höchsten ist diese weiterhin im Bezirk Oberwart mit einem Wert von „nur“ noch 206. In der Landeshauptstadt ist die Sieben-Tages-Inzidenz nun wieder deutlich unter 200 mit einem aktuellen Wert von 174. In der Freistadt Rust ist der Wert von gestern auf heute von 0 auf 50 angestiegen. Der Bezirk Neusiedl am See liegt nun mit aktuell 98 unter einem Inzidenzwert von 100.