Anschobers Rücktritt: „Ist doch ein armer Hund!“

Beschimpfungen

Das, was anfangs als Bedächtigkeit des „Dirigenten“ erschienen war, galt rasch als Zögerlichkeit. Im Herbst folgten Konflikte zwischen dem damaligen Corona-Maßnahmen-Scharfmacher Sebastian Kurz und dem damaligen Abwiegler Rudolf Anschober. Was sich im neuen Jahr ins Gegenteil verkehrte. Aus dem allseits beliebten Wunderwuzzi wurde ein Mann, der in den Augen so vieler anderer plötzlich alles falsch macht. In den Augen des Koalitionspartners, in den Augen vieler beinharter, übler Kritiker, die den Minister mit unflätigsten Beschimpfungen in den sozialen Medien überschütteten.