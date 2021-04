„Kingdom of Arcadia“: Gefangen im Videospiel

Die Retro-Welle rollt munter weiter. Mit „Kingdom of Arcadia“ scharrt bereits ein pixeliges Abenteuer in den Startlöchern, das ganz in der Tradition von „Metroid“ und „Castlevania“ steht. Protagonist Sam verschlägt es in dem ab 14. April für PlayStation, Xbox und Switch erhältlichen Download-Titel nach „Tron“-Manier in einen Videospielautomaten. Bei seinem Versuch, diesen wieder zu verlassen, begegnen ihm jede Menge Gegner, End-Bosse und andere Hindernisse. Wir zeigen den Launch-Trailer.