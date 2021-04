Im Vorjahr 1112 Fahrräder in Tirol gestohlen

Große Unterschiede in den Bezirken

Beim Blick auf die Bezirke zeigt sich folgendes Bild: 54 Prozent der Raddiebstähle wurden in Innsbruck verübt. Auch im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wurden in Innsbruck mit 46 pro 10.000 Einwohner die meisten Fälle verzeichnet, vor Osttirol (20 pro 10.000 Einwohner). Die wenigsten Fahrräder im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden im Bezirk Imst gestohlen (drei), vor dem Bezirk Landeck (vier) und den Bezirken Reutte und Kitzbühel (jeweils sechs).