HAK Tamsweg bildet künftige „Cyberpolizisten“ aus

An der HAK Tamsweg im Lungau startet heuer im Herbst ein österreichweit einzigartiger Zweig mit dem Schwerpunkt „Sicherheitsmanagement und Cyber-Security“. In diesem werden die Jugendlichen - in enger Zusammenarbeit mit Innenministerium und Polizei - zu Experten in Fragen der Internet-Sicherheit ausgebildet. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich. Am Freitag wurde das Modell der Öffentlichkeit vorgestellt.