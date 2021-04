5 x Top 3: Die Schlussphase der World Car Awards

Honda e und Toyota Yaris sind die Stars unter den Top-3-Finalisten. Beide stehen in drei Kategorien auf dem Stockerl, darunter auch in der Hauptkategorie „World Car of the Year“. Hier treffen die beiden Japaner auf das nach Eigendefinition wichtigste Modell aus dem Volkswagenkonzern, den VW ID.4. Ob sich ein Elektroauto durchgesetzt hat oder der deutsche Finalist oder beides zusammen, das werden wir am 20. April wissen, wenn die Sieger veröffentlicht werden.