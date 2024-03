Scheiden tut weh: Machen Sie nicht diese Fehler!

Vom siebten Himmel in die Scheidungshölle? Viele Paare wissen nicht, was dabei auf sie zukommt. In unserer neuen, zwölfteiligen Serie klärt Krone+-Redakteurin Silvia Schober mit einer Top-Anwältin auf, wie Sie teure Fallen und Versäumnisse erkennen und vermeiden können und wie Sie Ansprüche auf Besitz, Vermögen und Unterhalt schneller durchsetzen können. Außerdem: Was alles schon als Eheverfehlung und Seitensprung gilt.