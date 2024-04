Scholz warnt: „Öffentliche Gelder reichen nicht“

„Eine Diskussion, die nur auf öffentliche Finanzierungszusagen fixiert ist, greift viel zu kurz. Wir brauchen eine neue Herangehensweise an die Finanzierung des Klimaschutzes weltweit“, sagte der SPD-Politiker am Freitag beim Petersberger Klimadialog in Berlin. „Öffentliche Gelder alleine, dazu von einer überschaubaren Gruppe von Ländern, werden für Investitionen in dieser Größenordnung bei bestem Willen nicht ausreichen“, so Scholz.