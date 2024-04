Ex-Teambomber: Der Ball darf nicht mehr ins Netz!

Im Padeldome gehen von Freitag bis Sonntag die Österreichischen Meisterschaften der Austrian Padel Union über die Bühne, 112 Paare kämpfen am Stadtrand von Wien in drei Kategorien um den Sieg. Für die fünfte Auflage des prestigeträchtigsten Turniers des Jahres sind in den Bewerben Mixed (Freitag), Damen und Herren (jeweils Samstag und Sonntag) so viele Spieler wie noch nie gemeldet, mit 1.500 Euro wartet auch ein ansprechendes Preisgeld.