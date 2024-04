E-Autos in Brand: So gefährlich sind die Akkus

Kurz nach Mitternacht wurden die Feuerwehren rund um Eibesbrunn am Donnerstag zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße alarmiert. Zwölf Elektroautos standen in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Wolkersdorf berichtet von einem „Thermal Runaway“. Bei einigen Fahrzeugen sei der Brand aufgrund der beschädigten Akkus immer wieder aufgeflammt.