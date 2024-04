Geld für Corona-Leugner: Rauch fordert Rücknahme

Mikl-Leitner betonte in einer Stellungnahme zu Auszahlungen aus dem Fonds: „Was Niederösterreich sicher nicht unterstützt, sind Veranstaltungen, in denen Verschwörungstheorien verbreitet werden.“ Landsleute könnten sich „darauf verlassen, dass in Niederösterreich kein einziger Förder-Euro fließt, wenn etwas nicht passt“, hielt die ÖVP-Landeschefin fest.