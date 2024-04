Lindsey Vonn spricht über „so viele Schmerzen!“

Selbst fünf Jahre nach ihrem Karriereende habe die 39-jährige US-Amerikanerin weiter mit den körperlichen Folgen des Sports zu kämpfen. „Wenn man so arbeitet und investiert, hat das Auswirkungen auf den Körper. Hoffentlich hat niemand so viele Schmerzen wie ich“, sagte Vonn nun in einem Interview mit „Sport1“.