Günther Jauch macht sein Spitzenrestaurant dicht

Das Spitzenrestaurant in der legendären „Villa Kellermann“ von TV-Moderator Günther Jauch in Potsdam schließt im Sommer dieses Jahres, was in Berlin für Aufregung sorgt. Jauch hatte es vor rund fünf Jahren zusammen mit Sternekoch Tim Raue eröffnet, der sich aber 2023 aus dem Restaurant zurückzog.