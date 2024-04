SPÖ-Liste für Nationalratswahl steht

Am Samstag soll die Liste beim Bundesparteitag in Wieselburg formal beschlossen werden. Dort werden auch die Länderlisten angenommen. Babler sprach in einer Pressekonferenz am Freitag von einer guten Mischung aus Erfahrung (z.B. Bures und Muchitisch) und Jugend. So bewerben sich zum Beispiel der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Paul Stich, und der Chef der LGBTIQ-Organisation SoHo, Mario Lindner, um Mandate. Das Durchschnittsalter der Bewerberinnen und Bewerber ist 44 Jahre.