Wirbel um Idee für „Sackerl für Kickls Gackerl“

Ihren Aktivismus begründete sie so: „Herbert Kickl gehört wohl zu den größten Müllproduzenten der Republik. Mit seiner widerlichen Rhetorik gegen Minderheiten und politische Gegner gibt er sich als großer Provokateur, während in Wahrheit so gut wie alles, was er von sich gibt, einfach nur Dreck ist, der den medialen Diskurs verschmutzt.“