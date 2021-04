1 Jahr Corona: Geld, das niemand will

Ja, der österreichische Staat hat seit Beginn der Pandemie unzählige Hilfen für Unternehmen aus dem Boden gestampft - von der Kurzarbeit über Fixkostenzuschüsse und Umsatzersätze bis hin zu Kreditgarantien und Stundungsmöglichkeiten. Und ja, im Vergleich zu anderen Ländern sind die Unterstützungen als durchaus üppig zu bezeichnen - wobei die Frage, wer am Ende die Zeche zahlt, noch offen ist. Bei vielen Unternehmen sind die Hilfszahlungen ohne Probleme angekommen.Bei vielen anderen allerdings nicht - „Frank Weiser“ ist nur einer von ihnen. Es geht nicht darum, den Organen der öffentlichen Verwaltung den „schwarzen Peter“ zuzuschieben. Allerdings muss es gestattet sein, offenkundige Defizite aufzuzeigen. Dabei sei auch betont: Kein Unternehmer freut sich, wenn Hilfszahlungen auf seinem Konto eingehen. Unternehmer haben aus eigener Kraft Firmen aufgebaut oder einen (Familien-)Betrieb übernommen und erfolgreich weitergeführt. Unternehmer zu sein bedeutet, sein ganzes Herzblut, unendlich viele Stunden und oft auch eine Unmenge an Geld in das eigene Geschäft zu stecken.Fakt ist ebenfalls: Wir alle sind unverschuldet in diese Krise gerutscht. Staatliche Hilfen sind, wenn man so will, ein überlebensnotwendiges Übel. Was lebt, ist die Hoffnung, dass wir Unternehmer möglichst bald wieder auf eigenen Füßen stehen können.