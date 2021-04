Das erste Osterfest im eigenen Zuhause

Das war nicht immer so. „Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen“, erzählt die junge Mutter. Aus beruflichen Gründen zog sie dann ins Ausland, begann ihre Karriere. „Aber meine Ehe ging in die Brüche“, so Lisa. Der Mann wurde gewalttätig, die Scheidung folgte. Sie zog mit ihren Kindern nach Wien: Doch das musste schnell gehen, alle ihre Habseligkeiten blieben zurück: „Wir hatten nichts“, sagt sie, „wir sind mit 200 Euro angekommen. Mehr war da nicht.“