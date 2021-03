Red Bull will komplette Marina Hannibal kaufen

Die Salzburger Gesellschaft habe bereits in den vergangenen Monaten eine 49-prozentige Beteiligung am Hafen erworben und verhandle nun mit dem italienischen Unternehmer Carlo Cazzaniga für den kompletten Erwerb des Aktienpakets, berichtete die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“. Cazzaniga sei seit Jahren auf der Suche nach einer Gesellschaft, die in den verschuldeten Bootshafen investieren wolle. Weder Cazzaniga noch Red Bull wollten die Medienberichts über die Verhandlungen kommentieren. Die Gespräche mit der Salzburger Gesellschaft würden seit einem Jahr laufen, berichtete das Blatt.