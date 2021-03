Kroatien-Hilfe geht weiter

Auf dem Wunschzettel von Prgić stehen für die nächste Lieferung noch Holz für Dachstühle, Zement, Mineralwasser und Lebensmittel. „Die nächste Lieferung geht am 15. Mai nach Kroatien“, schildert der Bruckneudorfer. Die erste Lieferung ging schon am 30. Dezember, kurz nach dem Erdbeben, in die Krisenregion. Am 10. Jänner wurde zusammen mit den Feuerwehren ein weiterer Hilfskonvoi losgeschickt.