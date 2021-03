Köstliches vom Land im Lockdown

Qualität als Erfolgsrezept

„Man merkt, dass die Leute sich einfach etwas Gutes aus dem Burgenland gönnen möchten“, meint Helmut Piringer. Nachdem das leider nicht im Heurigen geht, kaufen die Leute die Produkte im kleinen Laden. In der Greißlerei werden auf Basis eines Nahversorgers Lebens- und Genussmittel sowie nicht alkoholische und alkoholische Getränke aus dem Burgenland angeboten. Dabei ist für die Gründer der Gedanke der Regionalität und Saisonalität sowie Handschlagqualität der Lieferanten eine Bedingung. „Bei uns findet man nur, was wir selbst essen“, schmunzeln die beiden. Die Lieferanten besuchen die beiden auch selbst, um die Ware zu holen. „Wenn die Gemüse-Saison losgeht, bin ich wieder mindestens einmal in der Woche im Seewinkel, um frische Ware zu holen“, schildert Piringer. Aber nicht nur die Greißlerei lockt Kundschaft. Besonders gut kommt es auch an, dass es im „Burgenländer“ mittlerweile Essen zum Mitnehmen gibt. Natürlich auch aus den burgenländischen Zutaten. Da steht „Essen wie bei Oma“ auf dem Speiseplan. Egal, ob Krautfleckerln oder geröstete Knödel mit Ei: Aus dem Burgenland schmeckt es halt am besten!