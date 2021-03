Zittern um Einlagensicherung

Verunsicherung hatte, wie berichtet, ein Schreiben der Einlagensicherung an Opfer der Commerzialbank ausgelöst. Bei der „routinemäßigen Stichprobenüberprüfung“ sollen die Empfänger bis 31. März detailliert Fragen beantworten. Der Absender will wissen, von wem und wann die Empfänger ihr (Überbringer-)Sparbuch bekommen haben. „Befanden sich die Sparbücher am 15. Juli 2020, dem offiziellen Aus der Bank, in Ihrem Besitz?“, fragt die Einlagensicherung. „Ich bin mir bewusst, dass ich die Entschädigung zurückzahlen muss, wenn das Sparbuch erst nach dem Stichtag in meinen Besitz gelangt ist“, haben die Geschädigten am Ende des Fragebogens zu unterschreiben.