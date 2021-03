Wieder „Nasen“ für die Leitha

100.000 Fischchen

Derzeit schaut es gut aus, die Fische sind wieder in allen Altersklassen in der Leitha zu Hause. „Die Nasen wieder wie früher zu den Laichgründen aufsteigen zu sehen ist das schönste Geschenk!“, zeigen sich alle Beteiligten zufrieden. Insgesamt wurden übrigens in den vergangenen fünf Jahren sage und schreibe 100.000 Fische in die Leitha entlassen.