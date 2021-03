Israel: Impfgegnerin darf nicht mehr zur Arbeit

„So besiegen wir das Coronavirus und kehren zurück zum Leben“, schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein am Mittwoch auf Twitter. In Israel sind seit zehn Tagen Cafés und Restaurants wieder geöffnet. In Innenräumen können nur Gäste mit „Grünem Pass“ bedient werden. Ungeimpfte dürfen nur im Außenbereich Platz nehmen.