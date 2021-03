Israel: Restaurants öffnen ab Sonntag wieder

Umstritten ist insbesondere, ob Träger des Grünen Passes Vorrechte im gesellschaftlichen Leben haben sollen. Nicht nur die Oppositionsparteien, auch die mitregierenden Grünen stehen solchen Plänen zurückhaltend bis ablehnend gegenüber. Experten weisen zudem darauf hin, dass es in Sachen Datenschutz in Europa ganz andere (höhere) Standards gibt als in Israel, das während der ersten Pandemiewelle bereits durch Überwachungsmaßnahmen per App eine international nicht unumstrittene Vorreiterrolle einnahm.