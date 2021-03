Opfer der Bankpleite in Aufregung

Unsicherheit wegen Sparbüchern

Der Absender will unter anderem wissen, von wem und wann die Empfänger ihr (Überbringer-)Sparbuch bekommen haben, und aus welchem Rechtsgrund. „Sind Sparbücher erst nach dem Stichtag, dem Ende der Bank am 15. Juli 2020, in deren Besitz gelangt, so wäre die Entschädigung zurückzuzahlen“, kritisiert Peter Peikoff, Finanzsprecher der Neos. Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik: „In einem Betrugsfall sollten sich nicht die Geschädigten rechtfertigen müssen.“