Grüne greifen SPÖ-Spitze an

SPÖ übt Kritik

Auf Vergleiche zwischen dem Bankskandal und der Arbeit der SPÖ-Spitze reagieren die Sozialdemokraten entrüstet. Der U-Ausschuss sei mit einer Polit-Showbühne verwechselt worden, heißt es. „Die Grünen sind, so wie die ÖVP, nur mit falschen Schuldzuweisungen, Vernaderungen und Partei-Hick-Hack aufgefallen“, kontert SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Grüne und ÖVP hätten die Herausgabe wichtiger Bundesakten blockiert. „Und wenn Petrik davon spricht, dass man zu Fehlern stehen und daraus lernen soll, dann darf sie sich gleich selber an der Nase nehmen. Sie wurde per Videobeweis beim Fotografieren von Akten aus einem vertraulichen Verschlussordner des Ausschusses ertappt“, erinnert Hergovich. Fortsetzung des Streits garantiert!