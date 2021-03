Traditionsgasthof Laterndl hört nach 63 Jahren auf

Das „Wohnzimmer“ in Klagenfurt sperrt zu. So wurde das Gasthaus Laterndl beim Stadion von den Gästen genannt. Die Besitzer Jenny und Georgios Popich gehen in Pension. „1959 wurde das Lokal von meinen Eltern gegründet. Ich könnte seit vier Jahren in den Ruhestand gehen, jetzt mach’ ich es. Ich hab’ meinem Sohn abgeraten, es zu übernehmen. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Jenny. Die Feste im Laterndl waren legendär, man konnte auch Eis- oder Bogenschießen. „Das letzte Schnitzel ist gebraten, das letzte Bier gezapft, die letzte Runde Karten gespielt.“