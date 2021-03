Von den Skispringerinnen bis zum Ursprung der Drau

Stadler: „Therese Engels produziert einen Film mit 16 Drehtagen über die Skispringerinnen in Stams in Tirol. Ihrem Kameramann aus Berlin hätte bei den strengen Einreiseregeln tagelang Quarantäne gedroht. Also bin ich für ihn eingesprungen.“ Die Reportage zeigt, was die Skispringerinnen leisten müssen - vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. „Die Schanzen in Seefeld waren groß, da ging es über 100 Meter. Die Mädels müssen viel für eine Karriere geben“, weiß Stadler.