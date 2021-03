Enge Zusammenarbeit in Sachen Bio-Landwirtschaft

Die Ausbildung der zukünftigen Landwirte konnte auch in Pandemiezeiten erfolgreich fortgeführt werden. Der Unterricht erfolgte im Schichtbetrieb, bei dem jeweils nur ein Jahrgang anwesend war, der andere wiederum im Fernunterricht „Unser Sicherheitskonzept hat sich bewährt“betont Direktor Gerhard Müllner. Besonders erfreulich: so hat es bisher keinen einzigen Corona-Fall an der Schule gegeben.