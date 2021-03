Meghan und Harry kuscheln mit Söhnchen Archie

Prinz Harry und Herzogin Meghan genießen nun seit rund einem Jahr ihr Familienglück abseits der königlichen Familie in Großbritannien - und endlich soll das auch jeder sehen. Nach den schweren Vorwürfen, die das Paar in der Nacht auf Montag in dem Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey erhoben hatte, teilten sie anlässlich des Weltfrauentages am Montag einen Schnappschuss mit Söhnchen Archie, der herzerwärmender nicht sein könnte.