Harry & Meghan zeigten zuckersüßen Clip von Archie

Familienmoment mit Archie

Denn die beiden gaben ungewohnt private Einblicke in ihr Familienleben in Los Angeles und zeigten während des Interviews einen kurzen Clip ihres mittlerweile fast zweijährigen Sohnes. In dem Schwarz-Weiß-Video sieht man den Knirps über den Strand flitzen, einen langen Stock in der Hand. Am Ende huscht der Bub frech zwischen den Beinen seines Papas durch, der den Moment mit der Kamera festgehalten hatte.