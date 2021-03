Polizei sprengte Geburtstagsparty in St. Veit

Eine Geburtstagsparty mit zehn Personen aus mehreren Haushalten - die Feiernden waren im Alter zwischen 16 und 66 Jahre - hat die Kärntner Polizei in der Nacht auf Sonntag in Sankt Veit an der Glan aufgelöst. Beim Eintreffen wurden die Beamten von den Partygästen beschimpft.