Model-Schönheit Toni Garrn ist schwanger

„Perfekte Jahr für mich, ein Baby zu bekommen“

Es sei der richtige Moment, um ein Kind zu bekommen, erklärte Garrn zudem im Interview mit der „Vogue Germany“. Früher habe sie nicht gewusst, wo sie hinreisen werde. Doch dank des Coronavirus habe sich ihr Leben sehr entschleunigt. „Es ist das perfekte Jahr für mich, um ein Baby zu bekommen, weil alles schon so viel langsamer geworden ist und mein Körper und mein Gehirn endlich die Geduld und die Zeit haben, voll und ganz präsent zu sein, um Mama zu werden“, so die Model-Beauty. „Darauf freue ich mich so sehr!"