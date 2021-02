Lehrlingsmesse: Mit Frauenpower zum Traumberuf

„Frauen stehen heute im Mittelpunkt“, sagte Moderator Seppi Rukavina bei der Begrüßung am Freitag und übergab die Führung zugleich an Organisatorin Ilse Grabner. War es auch vor einigen Jahren noch so, dass Stereotypen die Berufswelt prägten, ist es heute ganz normal Tischlerinnen und Mechanikerinnen zu sehen. Wie viel Spaß die Arbeit machen kann, sang Sabrina Süßenbacher in einem eigens geschriebenen Lied über ihre Firma Flex. Die 19-Jährige macht die Lehre zur Mechatronik- und Elektro-Betriebstechnikerin.