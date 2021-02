Sprung in digitale Welt: Messebesuch via Internet

„Kärnten ist ein attraktiver Standort mit einem breiten Spektrum an Berufen. Die Messe bietet zahlreiche Karrierechancen“, erklärt Landeschef Peter Kaiser. Mehr als 10.000 Interessierte haben am ersten Tag von dem Angebot Gebrauch gemacht. Auf der Internetseite messe4lehre.at kann sich jeder auf einen Rundgang über das virtuelle Messeareal begeben, sich Vorträge und Shows ansehen sowie in die insgesamt 135 verschiedenen Lehrberufe schnuppern und Informationen abrufen.