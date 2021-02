Start der ersten virtuellen Lehrlingsmesse

Die 2019 erstmals in Klagenfurt veranstaltete Kärntner Lehrlingsmesse musste heuer wegen der strengen Pandemie-Auflagen ins Internet verlagert werden. Der technische Aufwand ist enorm, um den insgesamt 100 Ausstellern die Möglichkeit zu bieten, ihre Angebote online präsentieren zu können. „Dahinter steckt eine Menge Planungsarbeit und natürlich auch einiges technisches Know-how. Doch wir können mit Stolz sagen, dass der Wechsel in die virtuelle Welt gelungen ist“, meint Wolfgang König, Mediaprint-Leiter in Kärnten. Die Lehrlingsmesse sei mittlerweile eine wichtige Plattform für Berufssuchende und Betriebe.