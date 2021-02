Lehrlingsmesse: Gastro-Experten & Biersommeliers

Einblick in die Gastronomie

Melanie Hauptmann vom Hotel Hochschober und ihr Lehrling Laura Wielitsch gaben Einblick in die Arbeit in der Gastronomie. „Es kann zwar anstrengend werden, doch ich liebe es“, so Wielitsch, die sich im vierten Lehrjahr zur Gastro-Assistenz und Restaurantfachfrau befindet.