Mäggy Egger geht wieder auf die Jagd nach Gold

Bei der alpinen Junioren-Weltmeisterschaft 2020 in Narvik (Nor) glänzte Magdalena Egger mit gleich drei Goldmedaillen. Ab 8. März kann die Lecherin in Bansko (Bul) ihr Edelmetall-Konto aufstocken. „Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass ich sofort dort anknüpfe, wo ich in Narvik aufgehört habe“, erklärt die 20-Jährige, die am 8. Dezember eine Gehirnerschütterung erlitt und fast einen Monat pausieren musste.